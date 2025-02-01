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Beyoğlu'nda 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangın saat 18.00'de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangın anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Öte yandan alevlerin binayı sardığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yanan binadan yükselen yoğun duman da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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