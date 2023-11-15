Beyoğlu Kulaksız'da çocukların kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

Beyoğlu Kulaksız'da çocuklarının yaşadığı kavga ailelerine yansıyınca akşam karşı karşıya gelen iki baba birbirine girdi. Kavga sonucu silahlarını çeken iki adam, birbirlerini bacaklarından vurdu. Olay sonrası yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tedavileri sonrası şahısları gözaltına aldı.

Beyoğlu Kulaksız'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, gündüz saatlerinde semtte iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine araya giren vatandaşlar onları ayırdı. Ancak çocuklar olayı kapatmayarak ailelerine anlattı. Bunun sonrasında akşam saatlerinde çocukların babaları Hakan S. ve Hasan B. gece saatlerinde semtte bir sokakta karşı karşıya geldi.

Çocukların kavgasında babalar silah çekti

İkili arasında başlayan tartışmanın yerine küfürleşme aldı. Küfürleşmenin kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar silahlarına sarıldı. Tabancalardan çıkan kurşun sonucu Hakan S. hem sol hem de sağ bacağından 3 kurşunla yaralandı. Hasan B. de bacağından vurulup yere yığıldı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hakan S.'yi (29) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hasan B.'nin ise kendi imkanlarıyla bindirildiği bir araçla hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Şahıslar hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş polisi babaları gözaltına aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce yaralıların ardından çevredekilerin ifadesine başvurdu. Edilebilen bilgiler çerçevesinde şahısların, çocukları arasında çıkan kavgadan dolayı birbirleriyle tartışıp ateş açtıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavileri tamamlanan iki şahıs ardından polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan olay sonrası yaşanan panik anları ve yaralıların taşınması kameralara anbean yansıdı. - İSTANBUL