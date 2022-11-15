Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet...
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Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'e götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa