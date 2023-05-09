Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın...
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombacı saldırgan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Ayrıca, kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesinin bulunması nedenlerle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa