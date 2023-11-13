Beyoğlu'nda, eşi tarafından öldürülen kadın ile üç çocuğunun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Özgür N'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Beyoğlu'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın ve Çocuklarının Cenazeleri Defnedildi

Beyoğlu'nda, eşi tarafından öldürülen kadın ile üç çocuğunun cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada, eşi tarafından silahla öldürülen Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan anne ile çocuklarının cenazeleri, Bahçelievler Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından anne Sevilay N. ile çocukları Ö.B.N, H.A.N. ile Ç.A.N'nin naaşları, Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33); eşi Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Olayda ağır yaralanan Özgür N'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.