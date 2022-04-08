Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi - Haberler

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Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikova'da Polis Haftası'na özel iftar verildi

Beylikova Belediyesi'nde gerçekleşen programda, Polis Haftası dolayısıyla iftar yemeği verildi.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova Belediyesi'nde gerçekleşen programda, Polis Haftası dolayısıyla iftar yemeği verildi.

Eskişehir'de Polis Haftası programları dahilinde Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçe emniyet personelleri ve aileleri ile iftar sofrasında buluştu. Belediye binasının toplantı salonunda gerçekleşen iftar yemeğinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Belediye Başkanı Özkan Alp "Şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet dilerim, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Haftası, iftar yemeği, Beylikova, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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