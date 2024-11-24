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Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Çökme Riski

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Beylikdüzü'nde bir plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın sonrası binada çökme riski oluştuğu için itfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Beylikdüzü'nde yanan fabrikada çökme riski

İSTANBUL - Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, fabrikada çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.

Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı. Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Çökme Riski
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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