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Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücünün aniden oluşan trafiği fark etmemesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araç karıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde alt geçitte aniden oluşan trafiği fark edemeyen sürücü aracıyla zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralanırken, kaza yapan arabanın başka bir arabanın üstünde durması ilginç görüntü oluşturdu.

Kaza saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sarızeybek Caddesi alt geçitte yaşandı. İddiaya göre 34 MJT 071 plakalı binek araç önünde aniden duran trafiği fark edemeyerek araçlara çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik Avcılar istikametinde durdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili rapor tutarken kazaya sebebiyet veren arabanın başka bir aracın üstüne çıkması ise ilginç görüntü oluşturdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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