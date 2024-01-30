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Beylikdüzü'nde Zincir Marketten Kavurma ve Pastırma Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Rahatlığı ile dikkat çeken adamın o anları ise kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir şahıs, girdiği zincir marketten kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Rahatlığı ile dikkat çeken adamın o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 27 Ocak günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan BİM isimli zincir markette yaşandı. Müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen adam, şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahsın o anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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