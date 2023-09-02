- Beylikdüzü'nde zincir markette öldürülen gencin cenazesi adli tıptan alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde, arkadaşını korumak isterken alkollü şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi adli tıp kurumundan alındı. Yakınları tarafından alınan cenaze Hakkari Yüksekova'da defnedilecek.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir zincir markette meydana gelmişti. İddiaya göre, alkollü olan ve markete giren Yusuf C.T., bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartıştıktan sonra içerden ayrılmıştı. Daha sonra markete gelen şüpheli, o sırada müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan Aydın Karay'ı bıçakla karnından ağır yaralamıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki genç, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan 28 yaşındaki gencin cenazesi akrabaları tarafından teslim alındı. Kılınacak cenaze namazının ardından Aydın Karay'ın cenazesi defnedilmek üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götürülecek. Anne ve babası Yüksekova'da olan Karay'ın çalışmak için İstanbul'a geldiği ve akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Hakkarililer İstanbul Derneği Başkanı Şemsettin Demir, "Maalesef sarhoş bir şahıs market çalışanlarına saldırıyor, Aydın da arkadaşını koruyayım derken bıçak kendisine geliyor ve ölüyor. Söylemek istediğimiz şey şu, bu kadar kurumsallaşmış marketlerin içinde neden bir güvenlik tedbiri alınmıyor. Maalesef Aydın kardeşimizi de kaybettik. Herhangi bir husumet yoktu, daha önce tanımıyordu" diye anlattı.