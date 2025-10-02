Beylikdüzü'nde Yol Verme Kavgası: Motosiklet Sürücüsü Tehdit edildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sitenin önünde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araç sürücüsünün motokuryeye "seni işinden ederim" dediği duyuldu.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre site girişinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sürücülerin araçlarından inmesiyle büyüyerek kavgaya döndü.

"Seni işinden ederim"

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde şahısların birbirlerini karşılıklı tehdit edip küfürler ettiği görüldü. Araç sürücüsünün motokuryeye "seni işinden ederim" diyerek tehdit ettiği duyuldu.

Olay vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL