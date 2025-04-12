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Beylikdüzü'nde Yangın Çıkan Kamyonet, Diğer Araçla Çarpıştı

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Beylikdüzü E-5 yan yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kağıt malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı ve kamyonet başka bir otomobile çarparak durdu. Olay anları kameraya yansıdı.

Beylikdüzü E-5 yan yolda yanarak kayan kamyonet, başka bir otomobile çarparak durdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü E-5 yan yol Topkapı istikametinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kağıt malzemelerin tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü kendisini can havliyle dışarı atınca, yanarak kaymaya devam eden kamyonet bir başka araca çarparak durdu. O anlar kameralara yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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