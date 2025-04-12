Beylikdüzü'nde Yangın Çıkan Kamyonet, Diğer Araçla Çarpıştı

Beylikdüzü E-5 yan yolda yanarak kayan kamyonet, başka bir otomobile çarparak durdu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü E-5 yan yol Topkapı istikametinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kağıt malzemelerin tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü kendisini can havliyle dışarı atınca, yanarak kaymaya devam eden kamyonet bir başka araca çarparak durdu. O anlar kameralara yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. - İSTANBUL