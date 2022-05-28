Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı - Haberler

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Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü "gürültü cinayeti" çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan adamın ölümü 'gürültü cinayeti' çıktı

Beylikdüzü'nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç'un ölümü cinayet çıktı.

Beylikdüzü'nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç'un ölümü cinayet çıktı. Tunç'u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç'un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girmişti. Eve giren şahıs, Remzi Tunç'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayı araştıran polis, Tunç'u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.

Matkap sesi yüzünden öldürmüş

Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç'u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Cinayet Nisan 3. Sayfa Haberler

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