Beylikdüzü'nde Vahşet Dava Süreci Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Arif Türkan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan hayatını kaybeden kızların babası Mustafa Koyun "Kızımın vücudunda kan lekeleri işaretlenmiş. Ellerinde ve omuzlarında yazı var. Yazının incelenmesini istiyorum" dedi.

Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, Ferhat Boduroğlu (31), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu'nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı Fatma Zehra Koyun'u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Boduroğlu eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık Boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Kızımla son foto geldik be kızım" notuyla paylaşmıştı. Öte yandan Boduroğlu'nun arkadaşı Arif Türkan'ın ise cinayete yardım ettiği iddia edilmişti. Boduroğlu ve Türkan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile Arif Türkan hazır bulundu. Duruşmaya cinayete kurban giden kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun ile taraf avukatları da katıldı.

"Ben böyle bir vahşete neden ortaklık edeyim"

Duruşmada savunma yapan sanık Arif Türkan "Ferhat benim arkadaşım. Yenge de arkadaşımdı. Hayatımda ilk defa gördüğüm kadının neden ölmesini isteyeyim? Ben böyle bir vahşete neden ortaklık edeyim? Ben aklı selim bir adamım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cinayette hayatını kaybeden kızların babası Mustafa Koyun ise "Kızımın vücudunda kan lekeleri işaretlenmiş. Ellerinde ve omuzlarında yazı var. Yazının incelenmesini istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu'nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan'ın çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun'la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık Ferhat ve maktul Vildan'ın buluşmak için anlaştıkları, Vildan ve kız kardeşi Fatma Zehra'nın yanlarında çocukla birlikte Ferhat'ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer sanık Arif Türkan ve tanık Emre'nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ve Vildan Boduroğlu'nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık Ferhat'ın maktul Vildan'ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun'u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Arif Türkan'ın sanık Ferhat'tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat Boduroğlu hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Arif Türkan hakkında 2 kez 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL