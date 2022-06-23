Beylikdüzü'nde uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon - Haberler

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Beylikdüzü'nde uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon

Beylikdüzü'nde uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 75 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 75 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde polis, geçmiş tarihlerde narkotik suça karışmış şüpheliler üzerine aldığı istihbaratı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 ayrı eve baskın düzelendi. Baskınlarda, 75 kök Hint Keneviri maddesi, 25 uyuşturucu hap, 25.3 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan M.T., S.K. ve M.T. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Silah Ticareti" suçlarından, O.S. hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T. (29) hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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