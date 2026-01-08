Haberler

Beylikdüzü'nde nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda, Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Beylikdüzü'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 çuval içinde toplam 88 kilo satışa hazır eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Beylikdüzü'nde satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Aralık'ta harekete geçti. İhbar üzerine belirtilen 34 KNŞ 933 plakalı aracı takibe alan ekipler, aracı Beylikdüzü Adnan Kahvesi Mahallesi Eylül Sokakta kıstırarak yakaladı. Yapılan baskında araç sürücüsü Zagros J.C., yakalandı. Yapılan aramalarda aracın bagajında satışa hazır 2 çuval içinde 132 parça halinde preslenmiş toplamda 88 kilo eroin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen Zagros J.C., savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

