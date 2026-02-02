Haberler

Uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şahıs kaza yaptı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis, şüpheli bir şahsı kovalamada yakaladı. Yapılan aramada toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polis ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı. Kaza yapan ve araç değiştirerek kaçmaya devam eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ilçesinde şüpheli bir şahsı takibe aldı. Araçla kaçmaya çalışan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli, başka bir araca binerek kaçmaya devam etti. Zanlı kovalamaca sonunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının polisten kaçarken kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Operasyon kapsamında 1 araç ve 1 eve yapılan operasyonlarda 4 parça halinde toplamda 77 kilo sıvı metamfetamin, 8 kilo 750 gram kristal metamfetamin toplam 85 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlerden 28 bin 310 lira paraya el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
