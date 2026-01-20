Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 41 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki ev ve bir araca düzenlenen operasyonda, 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda dün Beylikdüzü ilçesinde iki ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda ise 14 kilogram sıvı halde metamfetamin maddesi, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu satışından kazanıldığı ileri sürülen 32 bin 620 lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar olmak üzere toplam 41 Kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan kişiler hakkındaki tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

