Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 145 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda 145 kg metamfetamin ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını açıkladı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa