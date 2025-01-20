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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 145 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda 145 kg metamfetamin ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını açıkladı.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı"

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 145 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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