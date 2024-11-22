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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 35 gram marihuana ve uyuşturucu madde bitkileri ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen baskınında 1 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu serası çevrilen evde yapılan aramalarda ise 5 gram marihuana, 6 kök saksı içerisinde uyuşturucu madde bitkisi, 3 adet led aydınlatma ışığı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ekipleri Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda S.M. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 35 gram marihuana, 6 kök saksı içerisinde uyuşturucu madde bitkisi, 3 adet led aydınlatma ışığı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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