Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Denetiminde 2 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Denetiminde 2 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetiminde 3 kilo 966 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu denetimde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü'nde okul ve çevrelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta kimlik bilgileri tespit edilen G.Ş. (43) ve M.Ç. (23) isimli şahısların kontrolleri esnasında tedirgin tavırlar sergiledi. Polis ekipleri, M.Ç. nin sırt çantasını arka koltuğa attığını gördü ve araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 3 kilo 966 gram metamfetamin ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu bulunmasından sonra gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
