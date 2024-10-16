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Beylikdüzü'nde Uygunsuz Davranış Yapan Kişi Gençler Tarafından Çöp Tenekesine Atıldı

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Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi, gençler tarafından uyarıldıktan sonra çöp tenekesine atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Beylikdüzü'nde bulunan bir park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen şahıs, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı daha sonrada çöp tenekesine atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan çöp tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Polis

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