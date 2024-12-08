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Beylikdüzü'nde Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Beylikdüzü'nde Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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E-5 Karayolu'nda meydana gelen trafik tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hamile bir kadın, kargaşanın ortasında fenalaştı. Olay anları kaydedildi.

Beylikdüzü E-5'te çıkan trafik tartışması, kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırmayan şahıslar yumruk yumruğa birbirine saldırırken, hamile bir kadın fenalaştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkinde yaşandı. İddiaya göre trafikte tartışan sürücüler akan trafiğe aldırmadan araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Kavga eden sürücüleri ayırmak isteyen hamile bir kadın ise kavganın ortasında kalarak fenalaştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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