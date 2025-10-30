Haberler

Beylikdüzü'nde Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı

Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda meydana gelen trafik kazasında, arızalanarak duran bir araca çarpan otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde E-5 kara yolu yan yolda arızalanarak duran araca çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Haramidere mevkii E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ş. (38) kontrolündeki 34 KHH 428 plakalı otomobil, yan yolda arızalanarak duran 34 JN9182 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 KHH 928 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yan yolda yoğun trafik meydana geldi. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

