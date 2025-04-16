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Beylikdüzü'nde Trafik Kavgası Hamile Kadını Duygulandırdı

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İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada tekme tokat savrulurken, bir hamile kadın 'Hamileyim, yapma' diye bağırarak duruma tepki gösterdi. Olay anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırırken, bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri trafikte çıkan anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda araçtan inenler tekme, tokat birbirine saldırdı. O sırada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren hamile bir kadın ise, "Hamileyim, yapma" diye bağırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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