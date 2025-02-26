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Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücü Yakalandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine başlatılan çalışma sonucunda sürücünün A.S.D olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Belikdüzü'nde bir araç sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücü yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, araç sürücüsünün A.S.D isimli şahıs olduğunu belirledi. Kimlik bilgisi tespit edilen şahıs yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi"maddesince cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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