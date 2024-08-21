Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve yolun kapanması görülüyor.
Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada 3'ü binek toplam 4 araç hasar görmüş yol ise uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.