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Beylikdüzü'nde Tır Kazası: E-5'te Trafik Yoğunluğu

Beylikdüzü'nde Tır Kazası: E-5'te Trafik Yoğunluğu
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İstanbul Beylikdüzü E-5'te sürücüsünün hakimiyetini kaybeden tır, kazaya neden oldu. Kazanın ardından 2 şerit kapanırken yoğun trafik oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafik polis ekiplerinin müdahalesi ile yollar yeniden açıldı.

İstanbul Beylikdüzü E-5'te sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır kazaya neden oldu. Kaza sonrası makaslayan tır yüzünden E-5'te 2 şerit kapanırken yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü Haramidere istikametinde meydana geldi. 34 SB 6039 dorse plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tır önce bariyere ardından 34 AET 665 plakalı binek araca çarptı. Çarpmanın ardından makaslayan tır, 2 şeridin kapanmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tır yüzünden oluşan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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