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Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Selçuk Mahanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Beylikdüzü'nde içinde bulunduğu bota tekne çarpması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu, cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Beylikdüzü'nde içinde bulunduğu bota tekne çarpması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Beylikdüzü Marina açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir botun içerisinde olan Selçuk Mahanoğlu'na (41), M.P.'nin kullandığı tekne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü. Mahanoğlu kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi ve kurbağa adamların 6 saatlik çalışmasının ardından Mahanoğlu'nun cansız bedenine çarpışmanın yaşandığı noktanın yaklaşık 150 metre ilerisinde ulaşıldı. Yaşanan olay sonrası tekne kaptanı M.P. tutuklanırken, teknenin içindeki O.Ö. ise serbest bırakıldı. Selçuk Mahanoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Ferruh Kethüda Cami'nde kılınan namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

"Bunun üstüne düşmediler, vefasızlık var"

Cenazede konuşan Selçuk Mahanoğlu'nun dayısı Ahmet Erdoğan, "Bunlar 3 arkadaş, 2'si teknede, yeğenim botta. Bot ve tekne çarpışıyor. Yeğenimi mağdur ettiler. Kimse suyun içine girip çıkarmadı. Düşmanın olsa suya atlarsın, kurtarmaya çalışırsın. Bunun üstüne düşmediler, vefasızlık var. Arkadaşları tarafından bir gecikme var. 6 saat sonra cesedi bulundu. Onlar 50 dakika kendi çabaları ile aramaya çalışmışlar. Emniyete haber vermemişler. Arkadaşları ihbar etseydi bu durumu belki kurtulabilirdi" şeklinde iddiada bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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