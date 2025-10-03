Beylikdüzü'nde Taşan Hurdalarla Tehlikeli Kamyon Yolculuğu

Beylikdüzü'nde hafif aralık bırakılan kasanın yan tarafından taşan hurdalarla seyreden kamyonun tehlikeli yolculuğu tepki çekti.

Beylikdüzü E-5 yanyolda öğle saatlerinde kayda geçen hurda yüklü kamyonun trafikteki görüntüsü bu kadarına da "pes" dedirtti. Yağmur altında devam eden tehlikeli yük sevkiyatı, trafikteki sürücülerin tepkisini çekti. Kamyonun hafif aralıklı kasasından taşan hurdalarla trafikte ilerleyen sürücü hem kendi hem diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL