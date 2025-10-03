Haberler

Beylikdüzü'nde Taşan Hurdalarla Tehlikeli Kamyon Yolculuğu

Beylikdüzü'nde Taşan Hurdalarla Tehlikeli Kamyon Yolculuğu
Beylikdüzü'nde, hafif aralık bırakılan kasasından taşan hurdalarla seyreden bir kamyonun tehlikeli yolculuğu, trafikteki sürücülerin tepkisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde hafif aralık bırakılan kasanın yan tarafından taşan hurdalarla seyreden kamyonun tehlikeli yolculuğu tepki çekti.

Beylikdüzü E-5 yanyolda öğle saatlerinde kayda geçen hurda yüklü kamyonun trafikteki görüntüsü bu kadarına da "pes" dedirtti. Yağmur altında devam eden tehlikeli yük sevkiyatı, trafikteki sürücülerin tepkisini çekti. Kamyonun hafif aralıklı kasasından taşan hurdalarla trafikte ilerleyen sürücü hem kendi hem diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

