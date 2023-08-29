İstanbul Beylikdüzü'nde hastanede şarjda bırakılan telefonu çalan anne ve kız, satmaya çalışırken yakalandı. Aynı şahıslar bir önceki gece iki vatandaşı da bilinmeyen bir nedenle gizlice takip ederken görüntülendi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde sokaktaki iki erkeği takip edip ardından farklı birinin telefonunu çalan anne ve kız kamerada

Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde hastanede şarjda bırakılan telefonu çalan anne ve kız, satmaya çalışırken yakalandı. Aynı şahıslar bir önceki gece iki vatandaşı da bilinmeyen bir nedenle gizlice takip ederken görüntülendi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin kafeteryasında oturan Birgül A. ve annesi Handan A. şarj edilmesi için bırakılmış telefon gördü. Bir süre etrafa bakan Birgül A., telefonu şarjdan çıkararak aldı. Çaldıkları telefonla olay yerinden ayrılan şahıslar, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan bir telefon dükkanına götürdü. Şahıslar telefonu satmaya çalıştığı sırada caddedeki bir vatandaş şahıslardan şüphelenerek polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Birgül A.'yı gözaltına alarak karakola götürdü. Birgül A., yapılan işlemlerin ardından adliyeye götürülürken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların bir gece önce Yakuplu Mahallesi'ndeki iki kişiyi de bilinmeyen bir sebeple uzun süre yürüyerek takip ettikleri öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla, şahısların vatandaşları takip ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.