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Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit: Güvenlik Görevlisi Hedef Alındı

Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit: Güvenlik Görevlisi Hedef Alındı
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Beylikdüzü'nde bir site önünde silahlı şahıs, güvenlik görevlisine tehditler savurarak içeriden birini çağırmasını istedi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde bir sitenin önüne gelen eli silahlı şahıs güvenlik görevlisini vurmakla tehdit ederek içeriden birini çağırmasını istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Olay Beylikdüzü Sahil Mahallesi'nde bulunana bir sitenin önünde yaşandı. Site önüne iki kişi güvenlik görevlisinden içeriden bir kişiyi çağırmasını istedi. Olumsuz cevap alınca silah çekerek tehdit etmeye başladı. Eli silahlı şahıs güvenlik görevlisine "Seni vururum bak. Aşağı çağır" diye tehdit edip silahı doğrulttu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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