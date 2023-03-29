Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde borcunu ödemeyen arkadaşını gizlice takip eden şahıs, silahla ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan adam neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Mart günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güray S. isimli şahıs park halindeki aracına binmek için araca yaklaştı. O sırada Burakcan A., kendisine borcu olan arkadaşı Güray S.'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra Burakcan A., Güray S.'ye ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan Güray S. acı içinde olduğu yerde sekmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güray S. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı yapan Burakcan A. ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aynı gün kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Güray S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisini vuran Burakcan A.'dan şikayetçi olmadı. Olay sonrası ifadesi alınan Burakcan A. serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL