Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda araca 19 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta dün akşam 34 CZT 300 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, saldırıda araçta bulunan Yılmaz Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Mehmet Acermen, İsrafil Orujov ile Magamet Kurbanovi'nin yaralandığını tespit etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, saldırı düzenlenen araca 19 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Bu arada, araçta bulunan Magamet Kurbanovi'nin, 19 Ağustos 2020'de Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un yeğeni, hayatını kaybeden Demir'in ise emekli polis memuru olduğu öğrenildi.