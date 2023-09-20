Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda araca 19 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.