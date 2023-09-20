Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Beylikdüzü'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölen kişinin emekli polis, yaralanan kişilerden birinin ise Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov'un yeğeni olduğu belirlendi.

Baran AKKAYA / -BEYLİKDÜZÜ'nde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölen kişinin emekli polis, yaralanan kişilerden birinin ise Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi olduğu belirlendi.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Kocatepe Caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İçinde 2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi, emekli polis memuru Yılmaz Demir, Mehmet Acerman ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov'un bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Magamet Kurbanovi ile birlikte diğer iki kişi yaralanırken araç yol levhasına çarparak durabildi. Otomobile ateş eden saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşırken çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden emekli polis memuru Yılmaz Demir'in cenazesi ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Saldırıya düzenleyenlerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken polisin çalışması devam ediyor.