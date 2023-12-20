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Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı ve 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşanmıştı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada mermiler havada uçuşmuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları neticesinde, 18 Aralık günü K.A. isimli şahsın eşinin, aynı apartmanda ikamet eden M.K. ve İ.A. isimli şahıslar ile tartışma yaşadığı öğrenildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, olay günü K.A. ve beraberindeki A.G., A.A., A.A. ile M.K. ve İ.A.'nın karşılıklı silahla kavga ettikleri M.K.'nın çıkan kavga sonucunda yaralandığı tespit edildi. Polis ekipleri, K.A., A.A., A.G., A.A., ve İ.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alırken olayda kullandıkları 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından A.G., A.A., K.A. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar "kasten yaralama", "6136 SKM" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü kavga Tutuklama Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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