Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden silahla bir kişinin yaralanması üzerine harekete geçen polis olayın faillerini yakaladı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde bir kafede 4 Kasım günü alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmıştı. Bir kişi ayağından vurularak yaralanmıştı. Polis ekipleri olay sonrası yaptığı çalışma sonrası birisi yaşı 18'den küçük 3 kişiyi Esenyurt'taki adresinde yakaladı.

Olay sonrası gözaltına alınan D.D. ve G.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL