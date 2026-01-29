Scooterli çocuğa çarptı, ailesi sürücüyü linç etmeye çalıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir araç sürücüsü, scooterli çocuğa çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarının olay yerine gelmesiyle sürücü linç edilmeye çalışırken, aile adamın aracını parçaladı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı Günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir adam, girdiği sokakta scooterli çocuğu görmeyerek çarptı. Kaza sonrasında aracından inen adam, diğer çocuklara "Neden dikkat etmiyorsunuz" diye bağırırken, çarptığı çocuğu hastaneye götürmek istedi. O sırada yakınlarının da gelmesiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 10 kişilik grup, araç sürücüsünü linç etmeyeceğim çalışırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler aileyi dağıtırken, darp edilen adam ise hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken, sürücü aileden şikayetçi olacağını belirtti. - İSTANBUL