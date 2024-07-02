Beylikdüzü'nde Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içinde tadilat sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar ot yangınına sebep oldu. Fabrikanın bir kısmına da sirayet eden alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boya fabrikasındaki tadilat sırasında kaynak makinesi kullanıldı. Makineden çıkan kıvılcımlar otlara ve atık malzemelere sıçrayıp yangına sebep oldu. Yangın fabrikanın bir kısmına da sirayet etti. Olay yerine çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkuya neden olay alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL