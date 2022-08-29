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Son dakika haber! Beylikdüzü'nde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı Beylikdüzü'nde bir kimya imalathanesinde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kimya imalathanesinde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan kimya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çalışanlar kendini sokağa atarken dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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