Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beylikdüzü'nde Rus iş adamının 26 milyon liralık kazası

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'nde Rus iş adamının 26 milyon liralık kazası

Beylikdüzü'nde Rus bir iş adamı 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaparak bariyerlere vurdu.

Beylikdüzü'nde Rus bir iş adamı 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaparak bariyerlere vurdu. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu'nda yaşandı. Rus bir iş adamı olduğu öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen şahıs 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Araç kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi. Araç sahibi Rus iş adamı ise avukatıyla beraber emniyete geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lamborghini Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title