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Beylikdüzü'nde Plastik Enjeksiyon Fabrikasında Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde Plastik Enjeksiyon Fabrikasında Yangın Çıktı
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Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 16 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası binada çökme riski nedeniyle itfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, fabrikada çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.

Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı. Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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