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Beylikdüzü'nde Plastik Enjeksiyon Fabrikasında Yangın

Beylikdüzü'nde Plastik Enjeksiyon Fabrikasında Yangın
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İstanbul Beylikdüzü'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 23 Kasım'da saat 04.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana gelmişti. 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 16 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Öte yandan, fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yıkılma riski nedeniyle polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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