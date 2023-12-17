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Beylikdüzü'nde Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Beylikdüzü'nde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşın yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kalınca, otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Beylikdüzü'nde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşın yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kalınca, otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobildeki yangının gören bir vatandaş yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İtfaiye Haberler

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