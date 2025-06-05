Beylikdüzü'nde Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 40 Bin TL Karşılığında Anlaşıldı

Beylikdüzü'nde Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 40 Bin TL Karşılığında Anlaşıldı
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Beylikdüzü'nde Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 40 Bin TL Karşılığında Anlaşıldı
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İstanbul Beylikdüzü'nde iki kişi, 40 bin TL karşılığında silahlı saldırı için anlaştı ve park halindeki bir araca ateş açtı. Saldırganlar polisin takibiyle yakalandı.

40 bin TL'ye anlaştılar, park halindeki arabayı böyle kurşunladılar

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki saldırgan gece saatlerinde park halindeki bir aracı kurşunladı. 40 bin TL karşılığında saldırıyı yaptığı öğrenilen şüpheliler ise polisin takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Kurşunlama anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, 27 Mayıs günü 02.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Caner İ. ve Emre E. isimli iki şahıs, yurtdışından kendileri ile irtibata geçen bir şahısla 40 bin TL karşılığında silahlı saldırı için anlaştı. İkili plakasız bir araçla olay yerine gelirken, Emre E. silahını çekerek park halindeki araca defalarca ateş etti. Olayın ardından saldırganlar hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler konuyla alakalı olarak geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganların aracını tespit eden polisler Esenyurt'ta bulunan ev ve işyerlerine operasyon düzenleyerek saldırganları gözaltına aldı. Saldırının ardından şüpheliler, kullandığı ruhsatsız silahı da parçalayarak camdan atarken, ekiplerin çalışması sonucunda bulundu. Yaşanan silahlı saldırı anıysa bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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