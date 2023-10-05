Beylikdüzü'nde Otopark Tartışması: Şahıs Havaya Ateş Açtı

Beylikdüzü'nde bir eğlence merkezinin önünde otopark bariyeri açılmadığı için sinirlenen bir şahıs, havaya 4 el ateş açtı. Şahıs, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı ve aracında yapılan aramada başka bir silah daha bulundu.

Beylikdüzü'nde gündüz vakti bir eğlence merkezinin önüne gelen şahıs iddiaya göre otopark bariyeri açılmadığı için sinirlenip havaya 4 el ateş etti. Şahıs olay yerinden geçen polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Şahısın aracında yapılan aramada bir silah daha çıktığı öğrenildi.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Aracıyla otoparkın önüne gelen şahıs iddiaya göre bariyerlerin kendisine açılmamasına tepki gösterdi. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği silahla havaya art arda ateş etti. O sırada olay yerinden geçen polis şahsı silahıyla kıskıvrak yakaladı. Polis merkezine götürülen şahısın aracında yapılan aracında bir silah daha çıktı. Olayla ilgili şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ederken polis otopark önüne şerit çekip inceleme çalışmalarına başladı. - İSTANBUL