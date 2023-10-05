Beylikdüzü'nde Otopark Kapısının Açılmamasına Sinirlenen Kişi Silahla Ateş Açtı

Beylikdüzü'nde bir eğlence merkezine gelen kişi, otopark kapısının açılmamasına sinirlenerek silahla havaya 4 el ateş açtı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken, otomobilinde yapılan aramada bir silah daha bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir eğlence merkezine gelen kişi, iddiaya göre otopark kapısının açılmamasına sinirlenerek silahla havaya 4 el ateş etti. Şüpheli, olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken, otomobilinde yapılan aramada araçtan bir silah daha çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde yaşandı. İddiaya göre, otoparkın yanına otomobil ile yanaşan bir kişiye bir süre beklemesine rağmen otopark kapısı açılmadı. Bunun üzerine otomobilden inen kişi, belinden çıkardığı silahla rastgele 4 el havaya ateş açtı. O sırada olay yerinden geçen polis, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen kişinin otomobilinde yapılan aramada bir silah daha çıktı. Silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri devem ederken, polis, otopark önüne şerit çekip çalışma başlattı.