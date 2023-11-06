Beylikdüzü'nde Otomobillerden Multimedya Sistemleri Çalan Şüpheli Tutuklandı
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Beylikdüzü'nde 11 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, şüphelinin araçlardan multimedya sistemleri çaldığı tespit edildi. Şüpheli, evinin önünde yakalanarak tutuklandı.
Beylikdüzü'nde, otomobillerden multimedya sistemleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 otomobilden hırsızlık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamerası incelemelerinde bir şüphelinin yanındaki aparatlarla araçlarda bulunan multimedya sistemleri çaldığı tespit edildi.
Kimliği tespit edilen şüpheli S.Ö. 29 Ekim'de Barış Mahallesi'nde bulunan evinin önünde hırsızlıkta kullandığı tornavida ve aparatlarla yakalandı.
Hakkında 36 benzer suç kaydı bulunan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim'de sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.