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Beylikdüzü'nde otobüs kundaklama girişimi kamerada

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Beylikdüzü'nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Beylikdüzü'nde otobüs kundaklama girişimi kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken,güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'de dün akşam saatlerinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 2 şüphelinin otobüsü yakmaya çalıştığı tespit edilirken şahıslar her yerde aranmaya başladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Olay Güvenlik Yakalama İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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