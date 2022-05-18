Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

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Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde öldürülen kadının cenazesi Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde emekli polis memuru tarafından öldürülen Yeliz Kalkan'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgundan alındı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde emekli polis memuru tarafından öldürülen Yeliz Kalkan'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda emekli polis memuru Hüdaverdi Öcal yanında bulunan Yeliz Kalkan'ı ateş ederek yaralamış, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kalkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Morguna getirilmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Kalkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Beylikdüzü, İntihar, Emekli, 3. Sayfa, Haberler

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